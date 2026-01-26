Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
Gazze'nin Enkazı Arasında Bir Umut Işığı: Akif İnan Eğitim Çadırı Faaliyete Başladı

Eğitim-Bir-Sen ve Deniz Feneri Derneği iş birliğiyle Gazze'de kurulan "Akif İnan Eğitim Çadırı", savaşın gölgesindeki Gazzeli çocuklara hem eğitim hem de psikososyal destek sunuyor.

İsrail'in saldırıları sonucu eğitim sisteminin tamamen çöktüğü Gazze'de, çocukların geleceğe tutunması için anlamlı bir adım atıldı. Eğitim-Bir-Sen, Deniz Feneri Derneği ile el ele vererek, kurucu genel başkanı merhum Mehmet Akif İnan'ın adını taşıyan bir eğitim çadırı kurdu. Şehit sayısının 70 bini aştığı ve üniversitelerin dahi kapandığı bölgede, bu merkez eğitim hakkı ellerinden alınan çocuklar için adeta bir can suyu oldu.

Eğitimden Beslenmeye Tam Destek

Şu an için 120 öğrenciye kapılarını açan Akif İnan Eğitim Çadırı, sadece bir sınıf değil, aynı zamanda bir yaşam alanı işlevi görüyor. Merkezde yürütülen faaliyetler şunları kapsıyor:

Temel ve Yabancı Dil Eğitimi: Gazzeli eğitimciler tarafından verilen derslerle öğrencilerin eğitim açığı kapatılıyor.

Lojistik Destek: Öğrencilere ders kitaplarının yanı sıra yemek ve kıyafet yardımı sağlanıyor.

Psikososyal Destek: Savaşın travmalarını atlatabilmeleri adına hem çocuklara hem de ailelerine yönelik rehberlik hizmeti veriliyor.

Ali Yalçın: "Eğitim Geciktirilemez"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gazze'deki yıkımın büyüklüğüne dikkat çekerek imar sürecinin uzun sürebileceğini ancak eğitimin beklemeye tahammülü olmadığını vurguladı. Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Feneri Derneği ile birlikte Gazze'de Akif İnan Eğitim Çadırı kurarak bir eğitim ortamı oluşturduk, gül yüzlü çocukların neşesine kapı araladık. Gazze'ye kapılar açılmalı ve bir an önce bölgenin imarına fırsat verilmelidir."

Gazzeli Öğretmenlerden Teşekkür: "Bu Destek Bizim İçin Umut Demek"

Çadırda görev yapan Filistinli öğretmenler, Eğitim-Bir-Sen'in sağladığı bu imkanın bölgedeki moral motivasyonu artırdığını belirtti. Öğretmenler, "Akif İnan Eğitim Çadırı bizim için çok önemli. Çocuklarımız burada yeniden mutlu olmayı öğreniyor. Bu destek, sadece bir okul değil, Gazze için bir umut mesajıdır," diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Eğitim-Bir-Sen, 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen insani dram karşısında, hem meydanlarda hem de sahada Gazze halkının haklı mücadelesine destek vermeye devam edeceğini yineledi.

