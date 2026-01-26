Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
İdari Uygulamalar

Ramazan ayı öncesinde fiyat denetimleri sürüyor

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan ramazan öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve piyasada adil rekabet şartlarının sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerine, devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2026 13:33, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 13:34
Ramazan ayı öncesinde fiyat denetimleri sürüyor

Bakanlık ekipleri, bu kapsamda başkentte restoran, fırın ve kasaplara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, restoran denetiminde, fiyat tarifesinin iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığını kontrol etti.

Ekipler, ürünlerin menü ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

Kasap denetiminde de et fiyatlarının, alış ve satış tutarlarını kıyaslayan ekipler, fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığını inceledi.

Ekipler, fırın denetiminde ise fiyat tarifelerinin, iş yerlerinin giriş kapısının önüne görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığına, ürünlerin gramajlarına, tezgah ve kasa fiyatlarına baktı.

Ramazan ayına kadar denetimlerin artarak süreceğini bildiren Bakanlık yetkilileri, kontrollerin ramazan ayında da devam edeceğini belirtti.

