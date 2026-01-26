TİM: İhracat talebinde zayıf görünüm sürüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yayımladığı "TİM İhracat Pazar Monitörü" raporu, 2025 yılının aralık ayında ihracat talebindeki zayıf seyrin devam ettiğini ortaya koydu. Rapora göre İhracat Talep Endeksi, aralık ayında aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 0,3 azalarak 99,4 seviyesine geriledi ve uzun dönem ortalamasının altında kaldı.

Raporda, enflasyon ve sanayi üretimi göstergelerinde kısmi bir iyileşme görülmesine rağmen, işsizlik oranındaki artış ile iş güveni ve tüketici güvenindeki gerilemenin ihracat talebi üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. Bu gelişmelerin, ihracat talebinin uzun vadeli ortalamanın altında seyretmesine neden olduğu ifade edildi.

TİM verilerine göre Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 2025 yılı aralık ayında aylık bazda yüzde 0,4 düşüş gösterirken, yıllık bazda yüzde 1,6 artarak 100,6 seviyesinde gerçekleşti. Raporda, küresel jeopolitik risklerde sınırlı bir azalma yaşanmasına karşın, ihracat talep endeksinin uzun dönem ortalamasının altında kalmasının, ihraç pazarlarının genel dayanıklılığını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Kaynak: ForInvest