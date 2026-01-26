Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinub Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'nun Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Ziyaret kapsamında yarın yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek olup, iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik anlaşmaların imzalanması planlanıyor.

Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konularda da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.

Ayrıca, ziyaret marjında Cumhurbaşkanı Tinubu'nun iş insanlarıyla bir araya geleceği bir yuvarlak masa etkinliği ile Savunma Sanayii toplantısının düzenlenmesi öngörülüyor.