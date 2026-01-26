Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Salı gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı bir sistemin etkisine gireceğini duyurdu. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin; Antalya'da "şiddetli ve aşırı", İzmir ve kıyı Ege'de ise "kuvvetli" sağanak beklendiğini belirterek; sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2026 16:16, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 16:18
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, Türkiye genelinde beklenen hava tahmin raporlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni haftada Türkiye'nin Orta Akdeniz üzerinden gelen göreceli ılık ve yağış havanın etkisi altına gireceğini ifade eden Tekin, Salı günü ülkenin batı kesimlerinde görülecek yağışın çarşamba günü doğu kesimlere kadar hareketini sürdüreceğini dile getirdi.

"Kar yağışının olduğu yerlerde buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlarımız tedbirli olmalı"

Salı günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısında yağmur ve sağanak şeklinde yağışları görüleceğini ifade eden Tekin, "Yine salı gününe bakıldığında kıyı Ege ve Akdeniz bölgesinde yağışlar kuvvetli olacak ki Antalya çevrelerinde yağışların şiddetli yer yer aşırı olmasını bekliyoruz. Yine Toroslarda rakımı 1500 metre ve yukarı yerlerde ise yağışın cinsi kuvvetli yerler yoğun kar şeklinde olacak. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, kar yağışının olduğu yerlerde ise tipi ve buzlama ve don olayına karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istemekteyiz. Yine salı gününe bakıldığında Akdeniz bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden rüzgar kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Kuvvetli rüzgarın sebep olabileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istemekteyiz" dedi.

"Kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlarımız dikkatli olmalı"

Yağışlı sistemin Çarşamba günü de Doğu kesimlere kadar hareketini sürdüreceğini ifade eden Tekin, "Yine Marmara, Ege, Akdeniz, Güney Doğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışları göreceğiz. Yağışlar güney ve batı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olurken Doğu Anadolu'nun batısında karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde yağışları göreceğiz. Perşembe günü sabah saatlerinde bu yağışlı sistem ülkemizi terk edecek. Fakat yeni bir yağışlı sistem ülkemizi ziyaret edecek. Perşembe günü Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısında yağışları göreceğiz. Yine Perşembe günü kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlarımızı uyarmak isteriz. Hafta boyunca hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Hafta boyunca bakıldığında İç ve Doğu kesimlerde yine buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlarımızı uyarmak isteriz. Yine Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kara örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda da çığ riski söz konusu. Çığ riskine karşı da vatandaşlarımızı uyaralım" ifadelerini kullandı.

"3 Büyükşehir'de yağışları bekliyoruz"

Hava Tahmin uzmanı Tekin, 3 Büyükşehir için beklenen hava tahmin raporları hakkında şu ifadeleri kullandı:
"3 Büyükşehir'e bakıldığında Başkentte Salı ve Perşembe günü yağmuru göreceğiz. Çarşamba günü ara verecek. Hava sıcaklığı Başkentte 3 gün boyunca 10 ila 12 derece arasında değişecek. İstanbul'a bakıldığında 3 gün boyunca aralıklarla yağmuru göreceğiz. Genellikle hafif orta kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı 3 gün boyunca 13 ila 15 derece arasında olacak. İzmir'e bakıldığında 3 gün boyunca İzmir'de yağış var. Özellikle Salı ve Perşembe günü İzmir'de yağışlar kuvvetli olacak. Dikkatli olunmalı. Hava sıcaklığı 3 gün boyunca 15 ila 17 derece arasında seyredecek."

