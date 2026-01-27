Üniversiteden ilginç öğretim görevlisi kadro ilanı!

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tarafından 26 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Büyük Veri Analistliği Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; "Tarih Lisans ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında Tezli Yüksek Lisans ile Tarih alanında doktora yapmış ve Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak." şartı aranmıştır.



Söz konusu ilan şartında yer alan bölümlerle, Büyük Veri Analistliği programının ilgisi anlaşılamamıştır. Üniversite, tarih alanında öğretim görevlisi ihtiyacı duyuyorsa, buna uygun farklı bölümlerden ilan vermek suretiyle istihdam yapabilecektir.

Büyük Veri Analistliği programına alınacak kişilerin bilişim alanında lisans ve lisansüstü eğitim görmüş kişiler olması beklenmektedir.



Bu nedenle, halen başvuru süreci yeni başlayan öğretim görevlisi kadrosunun programla uyum hususu dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi faydalı olacaktır!

