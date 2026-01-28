Üniversitelerin bölüm açma süreçleri başladı!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2026 yılında devlet ve vakıf üniversiteleri bünyesinde açılacak olan bölüm-program teklifleri için süreci başlattı!
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7/d-2 maddesi uyarınca, yükseköğretim
kurumları bünyesinde açılacak olan bölüm-programlar ilgili üniversite senatolarının
teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır.
Bu kapsamda, 2026 yılında açılması önerilecek bölüm-programlara ilişkin tekliflerin
üniversiteler tarafından en geç 8 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlanması konusunda
yükseköğretim kurumlarına gerekli hatırlatma yapılmıştır.