Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
Bakan Tekin: Mekan da başlı başına bir öğretmendir
Bakan Tekin: Mekan da başlı başına bir öğretmendir
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
9 ilde sarı kodlu uyarı!
9 ilde sarı kodlu uyarı!
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı

AK Parti MKYK toplantısında; Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut, Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül Ak Parti'ye katıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2026 16:51, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 17:40
Yazdır
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde partisine katılan 4 belediye başkanına rozetlerini taktı.

Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut Yeniden Refah Partisi'nden, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül ise CHP'den AK Parti'ye katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber