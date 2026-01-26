Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
Bakan Tekin: Mekan da başlı başına bir öğretmendir
Bakan Tekin: Mekan da başlı başına bir öğretmendir
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
9 ilde sarı kodlu uyarı!
9 ilde sarı kodlu uyarı!
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı

sahibindex Aralık raporuna göre, Türkiye genelinde konut fiyatları enflasyon karşısında reel olarak erimeye devam ediyor. Reel satış fiyatları yıllık bazda %2,1 gerilerken, konut talep endeksi bir önceki aya göre %7,2 artış gösterdi. İstanbul ve Ankara'da konut fiyatlarında sınırlı artışlar gözlenirken, İzmir'deki reel düşüş %2,5 ile Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2026 18:10, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 18:14
Yazdır
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun aralık ayı sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan rapora göre, Türkiye genelinde satılık konutlarda reel fiyatların yıllık değişim oranı 2024 yılının başından bu yana azalmaya devam etti. Aralık ayında yıllık fiyat değişimi oranı geçen aya kıyasla 0,2 puan artsa da yüzde eksi 2,1 ile düşüşünü sürdürdü.

Reel satış fiyatlarındaki yıllık değişimler Türkiye genelinde ve İzmir'de gerilerken, İstanbul ve Ankara'da artış gösterdi. Aralık 2025 itibarıyla yıllık reel fiyat değişimi İstanbul'da yüzde 0,2, İzmir'de eksi yüzde 2,5 ve Ankara'da yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

- Konut talep endeksi yüzde 7,2 arttı

Konut talep endeksi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 7,2 artış gösterirken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,3 daha yüksek seviyeye ulaştı.

Reel kira endeksindeki değişim oranı, ağustos ayından bu yana süren seyrini koruyarak aralık ayında ılımlı artış kaydetti. Reel kira fiyatları Türkiye genelinde ve İstanbul'da artarken, Ankara ve İzmir'de düşüş gösterdi. Yıllık bazda ise Türkiye genelinde reel kira değişim oranı eksi yüzde 2,3 oldu.

Kiralık konut talep göstergesi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artış gösterdi. Bu artış, nisan-temmuz döneminde yükselen ve yılın son çeyreğinde zayıflayan talebin aralık ayı itibarıyla yeniden yükselişe geçtiğine işaret etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber