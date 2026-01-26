Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Yargıdaki dijital devrim Doha Forumu'nda: Bakan Tunç, Türkiye tecrübesini anlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar'da düzenlenen Doha Hukuk Forumu'nda Türkiye'nin dijitalleşme ve yargı reformu konusundaki başarılarını paylaştı. Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin (UYAP) dünya çapındaki etkisine vurgu yapan Tunç, tahkim ve arabuluculuk gibi alanlarda Türkiye'nin edindiği derin tecrübenin dost ülkeler için önemli bir model teşkil ettiğini belirtti.

Haber Giriş : 26 Ocak 2026 18:52, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 18:52
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmeyle beraber hukuk alanında da iyileştirmeler, geliştirmeler gerekiyor. Bu anlamda Türkiye'nin tecrübesi önemli. Türkiye dijitalleşmede çok önemli mesafeler aldı." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunç, Katar'ın başkenti Doha'da "Gelişen Trendler ve Gelecek Vizyonları" temasıyla düzenlenen Doha Hukuk Forumu'na katıldı.

Forumda yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik önemli yasal düzenlemelerin tartışıldığını ve bunun önemli olduğunu belirten Tunç, "Ülkemizde bu anlamda önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirmiştik. Yine teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmeyle beraber hukuk alanında da iyileştirmeler, geliştirmeler gerekiyor. Bu anlamda Türkiye'nin tecrübesi önemli. Türkiye dijitalleşmede çok önemli mesafeler aldı. Özellikle teknolojinin yargı hizmetlerinde kullanılmasıyla ilgili olarak Ulusal Yargı Ağı Projemiz dünya çapında bir proje." değerlendirmesinde bulundu.

Forumda ele alınan konulardan birinin de tahkim ve arabuluculuk olduğunu aktaran Tunç, "Burada değişik ülkelerin adalet bakanları var. Biz de Katar Adalet Bakanı'nın daveti üzerine geldik. Ülkemizin tecrübesini onlara aktarıyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz yeni yasal düzenlemeler ve diğer tahkim, arabuluculuk gibi konularda tecrübe paylaşımını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Bakan Tunç, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Adalet Bakanı Tunç, forumun ardından Katar Adalet Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı İbrahim bin Ali Al Mohannadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ile Katar arasındaki adli işbirliği kapsamında yürütülen çalışmaların ele alındığı görüşmede, iki ülke bakanlıkları arasında kurumsal işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve ilerleyen süreçte atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Bakan Tunç, daha sonra Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Mustafa Göksu'dan ülkede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

