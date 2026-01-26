Valilik Tarsus'taki acı olayda 'engelleme' iddialarını yalanladı

Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
Bakan Tekin: Mekan da başlı başına bir öğretmendir
Bakan Tekin: Mekan da başlı başına bir öğretmendir
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
9 ilde sarı kodlu uyarı!
9 ilde sarı kodlu uyarı!
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Valilik Tarsus'taki acı olayda 'engelleme' iddialarını yalanladı

Mersin Valiliği, Tarsus'ta havaya ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Suriye uyruklu B.A.'nın cenazesinin Şanlıurfa'ya götürülmesinin engellendiği yönündeki iddiaları yalanladı. Valilikten yapılan açıklamada, cenazenin babanın talebi doğrultusunda Tarsus'ta defnedildiği belirtilirken, kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2026 19:08, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 19:29
Yazdır
Valilik Tarsus'taki acı olayda 'engelleme' iddialarını yalanladı

Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde havaya ateş açılması sonucu hayatını kaybeden yabancı uyruklu kişinin cenazesinin Şanlıurfa'ya götürülmesinin engellendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Gazipaşa Mahallesi'nde havaya ateş açılması sonucu balkonda duran Suriye uyruklu B.A'nın (24) yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

B.A'nın cenazesinin, babasının talebi doğrultusunda ilçede defnedildiği belirtilen açıklamada, "B.A'nın cenazesinin Şanlıurfa'ya götürülmesinin engellendiği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamakta olup kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir." ifadeleri kullanıldı.

2 zanlı gözaltına alınmıştı

Valilikten dün yapılan açıklamada, olayın mahallede gerçekleştirilen izinsiz gösterinin ardından yaşandığı bildirilmiş ve şunlar kaydedilmişti:

"İzinsiz gösterinin sona ermesini müteakip bir grup şahsın bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibiyle grup arasında tartışma yaşanmış ve ev sahibi tarafından havaya ateş açılmıştır. Havaya açılan ateş sonrası karşı binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu B.A'ya mermi isabet etmiş ve B.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın ardından havaya ateş eden H.K. (55) ve oğlu A.K. (23) silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber