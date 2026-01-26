Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Bakan Işıkhan açıkladı: 3 yılda 3 milyon gence iş kapısı!
Bakan Işıkhan açıkladı: 3 yılda 3 milyon gence iş kapısı!
İlk evini alacaklara kredi kolaylığı yolda: Düşük faiz, uzun vade!
İlk evini alacaklara kredi kolaylığı yolda: Düşük faiz, uzun vade!
Bakan Göktaş'tan korkutan uyarı: Çocuklarda yeme bozukluğu yaşı 8'e düştü!
Bakan Göktaş'tan korkutan uyarı: Çocuklarda yeme bozukluğu yaşı 8'e düştü!
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
Bakan Tekin: Mekan da başlı başına bir öğretmendir
Bakan Tekin: Mekan da başlı başına bir öğretmendir
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
9 ilde sarı kodlu uyarı!
9 ilde sarı kodlu uyarı!
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakan Göktaş'tan korkutan uyarı: Çocuklarda yeme bozukluğu yaşı 8'e düştü!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadaki filtrelerin ve yapay hayatların çocuklar üzerinde travmatik sonuçlar doğurduğunu açıkladı. Yeme bozukluklarının 8 yaşına kadar indiğine dikkat çeken Göktaş, çocukları "yetersizlik" hissinden kurtarmak ve kendileriyle barışık olmalarını sağlamak amacıyla kapsamlı bir sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirileceğini müjdeledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2026 20:07, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 21:30
Yazdır
Bakan Göktaş'tan korkutan uyarı: Çocuklarda yeme bozukluğu yaşı 8'e düştü!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların beden algısını korumayı amaçlayan yeni bir sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirileceğini bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "kusursuzluk" algısının, çocukların psikolojik ve fiziksel gelişimlerini doğrudan etkilediğini ve kendilerini yetersiz hissetmelerine, oldukları halleriyle kabul görmediklerini düşünmelerine yol açabildiğini belirtti.

Bu kapsamda çocukları çevrim içi platformların görünmeyen ama derin izler bırakan risklerinden korumak için yeni bir sosyal medya düzenlemesini hayata geçireceklerini bildiren Göktaş, "Gelin, bu mücadelede çocuklarımızı yalnız bırakmayalım. Onların geleceği için hep birlikte hareket edelim." ifadelerini kullandı.

İdeal bir vücut, ideal bir beden, ideal bir hayat yoktur"

Göktaş'ın paylaşımında, konuya ilişkin açıklamada bulunduğu video da yer aldı.

Videoda, bir çocuğun 8 yaşında yemek yemeyi bırakma sebebinin konuşulması gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Geçtiğimiz günlerde bir mevkidaşımla görüştüğümde kendi ülkesinde anoreksiya vakalarının 8 yaşında kadar düştüğünü ifade etti. Kız erkek fark etmiyor bu arada. Kız çocuklarında anoreksiya erkek çocuklarda ise ilaç kullanarak bir ideal vücut oluşturmak adına kullanılan maddelerden bahsetti." ifadelerini kullandı.

Göktaş, bugün sosyal medyada herkesin kusursuz yüzler, bedenler ve hayatlar gördüğünü belirterek, "Bunlar için özel filtreler dahi var. Yani olması gereken, tırnak arasında söylüyorum bedene sahip değilseniz platformlar size filtrelerle yardımcı oluyor. Bu da çocuklar ve ergenler için travmatik sonuçlar doğuruyor." görüşünü aktardı.

Çocuklarda erken yaşta estetik kaygısı, başka bir beden hayali kurma ve 'benim hayatım neden o değil?' algısının oluştuğunu belirten Göktaş, "Bu tür algılar maalesef sosyal medyanın etkisiyle çocuklarımızın hayatına doğrudan etki yapıyor. Çocuklarımız kendileriyle barışık olmayabiliyor. Her çocuk farklıdır. İdeal bir vücut, ideal bir beden, ideal bir hayat yoktur. Her çocuğumuz özeldir. Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin, sevsin diye sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyoruz. Bu mücadelede çocuklarınızı da bizleri de yalnız bırakmayın." değerlendirmesini yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber