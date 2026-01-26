Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İlk evini alacaklara kredi kolaylığı yolda: Düşük faiz, uzun vade!

Finansal İstikrar Komitesi'nin ardından düğmeye basan ekonomi yönetimi, bakiyesi 740 milyar lirayı aşan KMH hesaplarına disiplin getiriyor. Yeni düzenlemeyle KMH limitlerinin aylık gelirin 3 katını aşmaması planlanırken, eş zamanlı olarak kamu bankaları ilk kez ev alacak vatandaşlar için yüzde 1,20 faiz oranlı ve yüksek limitli konut kredisi kampanyasını başlatmaya hazırlanıyor.

Haber Giriş : 26 Ocak 2026 20:32, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 20:36
Ekonomi yönetimi, kredili mevduat hesaplarındaki (KMH) rekor artışı frenlemek için limit belirleme konusunda yeni kriterler getiriyor.

CNBC-e'den Hazal Ateş'in haberine göre; düzenleme mevcut hesapları etkilemeyecek, ilk defa hesap açacakların gelirine bakılacak. KMH limitinin aylık gelirin 3 katını aşmaması seçeneği ön plana çıkıyor. Kamu bankaları da ilk evini alanlara kredi kolaylığı için çalışmaya başladı. 2 milyon liranın üzerinde kredi alamayanlar için limitler artırılacak.

İlk adım atılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında geçen hafta gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında konut kredilerindeki sınırlamalar, KMH, kredi kartları konusunda atılabilecek adımlar değerlendirildi. Son dönemde vatandaşların günlük nakit ihtiyaçlarını karşıladığı ve bakiyesi 740 milyar lirayı geçen KMH konusunda yeni bir düzenleme yapılacak. Son dönemde asgari ücretli çalışana gelirinin 10 katı kredili mevduat hesabı açan bankaların limit belirleme yetkisinde sınırlamaya gidilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca yürütülen çalışmanın kısa sürede yürürlüğe girmesi bekleniyor. Belirlenen sınırlara uymayan bankalara yönelik cezai yaptırım söz konusu olacak.

İlk ev için kredi kolaylığı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kullanmak isteyenlere kolaylık sağlayacak. Konut kredilerinde alan genişleyecek. Dar gelirli vatandaşların konut erişiminde kredi kullanımı esnek hale gelecek. Yakın zamanda detaylar açıklanacak, Yüzde 1,20 faiz oranı olacak, 2 milyon liranın üzerinde kredi alamayanlar için limit artırılabilecek. Kampanyayı kamu bankaları başlatacak.

Uzun vade, düşük faiz

Daha uzun vadede, düşük faiz, uygun taksitlerle ödeme imkanı sunulacak. İlk defa ev alanlar yararlanabilecek. Kredi çekme şartlarına haiz olanlar kullanabilecek. Öncelikle kamu bankalarına başvuru yapılacak. Konut kredisi kullanma koşullarına sahipse kredi açılacak. Fahiş kira fiyatlarının da aşağı çekilmesi hedefleniyor.

