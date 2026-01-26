Sahte diplomalı SYDV müdürü tutuklandı

Yeşilli ilçesinde SYDV Müdürü olarak görev yapan B.B. (48) hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sahte diploma kullandığı ve gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda polis ekiplerince 23 Ocakta B.B'nin evinde arama yapıldı. Aramanın ardından gözaltına alınan B.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. B.B., çıkarıldığı mahkemece "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

