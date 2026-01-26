Bakan Işıkhan açıkladı: 3 yılda 3 milyon gence iş kapısı!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Işıkhan, Küresel İşgücü Piyasası Konferansı (GLMC) kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Küresel İşgücü Piyasası Konferansı'nın ilk programında Yuvarlak Masa Toplantısı, Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmad bin Sulaiman Al Rajhi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

"Politikadan Uygulamaya: Hızlı Değişimin Ortasında İvedilikle Yollar Açmak" başlıklı toplantıda, Türkiye'nin bu alandaki deneyimleri ve geliştirilen politikalar, Bakan Işıkhan tarafından aktarıldı.

Işıkhan, hızla değişen küresel işgücü piyasalarında, politikayı uygulamaya dönüştürmenin ve bu dönüşüm sürecinde işgücüne ivedilikle yollar açmanın imkanlarını ele almak üzere bir araya geldiklerini hatırlattı.

- "Stratejimiz, dört temel eksen üzerine inşa edilmiştir"

Bakan Işıkhan, Türkiye olarak, bu sürecin ancak veri temelli, bütüncül ve sonuç odaklı bir yaklaşımla başarıya ulaşabileceğine inandıklarını söyledi.

Bu anlayışla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kamu kurumları, sosyal taraflar, akademi ve sivil toplumun katkılarıyla hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi'ni uygulamaya koyduklarını anlatan Işıkhan, "Stratejimiz, yeşil ve dijital dönüşümle uyumlu becerilerin geliştirilmesi, kapsayıcı istihdamın güçlendirilmesi, sosyal koruma ile istihdam arasındaki bağın sağlamlaştırılması ve kırsalda sürdürülebilir istihdam olmak üzere dört temel eksen üzerine inşa edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, kendileri için asıl meselenin, bu politikaların sahada hızlı ve somut karşılık bulması olduğunu vurguladı.

Bu nedenle politikadan uygulamaya geçişi, güçlü kurumlar aracılığıyla güvence altına aldıklarını belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bu noktada kamu istihdam kurumumuz İŞKUR, kilit bir rol üstlenmektedir. İŞKUR aracılığıyla yürüttüğümüz gençlik politikalarını, kısa süre önce Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna ilan ettiği 'Genç İstihdam Hamlesi - GÜÇ' çatısı altında, yeni bileşenler de ekleyerek bütüncül bir yapıya kavuşturduk. Genç İstihdam Hamlesi - GÜÇ, stajdan ilk işe, meslek lisesinden üniversiteye, NEET'lerden özel sektöre uzanan yapısı sayesinde gençleri her aşamada çok yönlü destekleyen ve Türkiye'ye özgü kapsamlı bir istihdam modelidir."

Işıkhan, içinden geçilen hızlı değişim ve dönüşümler dikkate alındığında küresel ölçekte beceri açıkları, demografik dönüşüm ve göç akımlarının yol açtığı sorunlara hiçbir ülkenin tek başına çözüm üretme kabiliyetinin bulunmadığına dikkati çekti.

Türkiye'nin, ikili ve çok taraflı işbirlikleri çerçevesinde, veri paylaşımı, beceri tanıma ve adil işgücü hareketliliği alanlarında deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğuna işaret eden Işıkhan, "İkili işgücü anlaşmaları ve hak temelli göç yönetimi yaklaşımı ile geliştirdiğimiz şeffaf ve dijital yabancı çalışma izinleri sistemimiz, işgücü arz ve talebini sınır ötesinde de düzenli, adil ve karşılıklı fayda temelinde eşleştiren etkin bir model olarak ortaya çıkmaktadır. Sahaya yansıtmış olduğumuz tüm bu deneyimlerimiz, politikadan uygulamaya geçişin mümkün ve ölçülebilir olduğunu bizlere göstermektedir." diye konuştu.

- "İmalat sanayine özel bir önem atfediyoruz"

Işıkhan, "İstihdam Yaratımının Lokomotifi Olarak Yüksek Etki Potansiyeline Sahip Sektörler" başlıklı panelde de sunum yaptı.

Türkiye'nin ekonomik görünümü dikkate alındığında, istihdam yaratma açısından henüz yeterince değerlendirilememiş en yüksek potansiyele sahip sektörünün hangisi olduğuna ilişkin bir soru üzerine Işıkhan, "İmalat sanayi, yüksek çarpan etkisi, nitelikli ve sürdürülebilir istihdam üretme kapasitesi ve diğer sektörleri harekete geçiren yapısı nedeniyle istihdam politikalarımızın merkezinde yer almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı Vizyonu' doğrultusunda, istihdam ve üretim odaklı büyüme anlayışımızda, imalat sanayine özel bir önem atfediyoruz." yanıtını verdi.

Bakan Işıkhan, bu yaklaşımı 12. Kalkınma Planı'nda da açık bir biçimde benimsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, enerji, lojistik, tarım-gıda, turizm, sağlık ve bilişim gibi sektörleri de yeşil dönüşüm, temiz üretim ve verimlilik ilkeleriyle bütüncül bir çerçevede ele alıyoruz. Amacımız, yalnızca daha fazla istihdam oluşturmak değil, bu yüksek etki potansiyeline sahip sektörler aracılığıyla nitelikli, insana yakışır, adil ve sürdürülebilir istihdamı kalıcı hale getirmektir. Bu çerçevede istikrarlı politikalar, doğru yatırımlar ve sıkı işbirlikleriyle, işgücümüzü, hızla dönüşen ekonomik yapıya hazırlamayı hedefliyoruz. Yüksek etki potansiyeline sahip sektörleri istihdam politikalarımızın merkezine yerleştiriyoruz. Bu alanlarda büyümenin, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu şekilde gerçekleşmesini temel hedef olarak belirledik."

- 3 yıl içinde 3 milyon genç istihdam hedefi

Işıkhan, GÜÇ Programı kapsamında gençleri, eğitimin dışına itmeden, eğitim sürecinin içinde tutarak, staj, işbaşı öğrenme ve gerçek iş deneyimleriyle işgücü piyasasına hazırladıklarına işaret etti.

Işıkhan, "Aynı zamanda onları imalat, dijital ekonomi, yeşil dönüşüm, turizm ve hizmetler gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörlere yönlendiriyoruz. Bu çerçevede; İşe İlk Adım, NEET'ler için İşgücü Uyumu ve İŞKUR Gençlik Programları aracılığıyla, üç yıl içinde 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmayı hedefliyoruz. Bu model, yalnızca istihdama erişimi değil; nitelikli işlerde kalıcılığı esas almaktadır. Yaklaşımımız üç temel ilkeye dayanmaktadır. Gençlerin tüm hizmetlere tek bir dijital kapıdan erişimi, kurumlar arası veri paylaşımıyla erken tespit ve hızlı yönlendirme ve eğitim-iş dünyası arasında güçlü, güvenli ve kesintisiz bir geçişin sağlanması. Özetle, GÜÇ Programı ile gençlerimizin potansiyelini doğru becerilerle, doğru sektörlerle ve doğru zamanda buluşturuyor, büyümeyi daha kapsayıcı, daha sürdürülebilir ve daha rekabetçi bir zemine taşıyoruz" bilgilerini paylaştı.

- "İstihdam politikalarımızı tek bir stratejik çerçevede ele almaya özen gösteriyoruz"

Birçok ülkede istihdam yaratmaya yönelik politikaların sayıca fazla olmakla birlikte, çoğu zaman birbirleriyle uyumlu olmadığını, daha etkili yaklaşımlar geliştirebilmek adına mevcut politikaların yeniden ele alınmasını gerektiren bir örneğin paylaşılmasına ilişkin yöneltilen soru üzerine ise Bakan Işıkhan, şöyle yanıt verdi:

"Pek çok ülkede sorun, politika sayısının fazla ancak birbirleriyle uyumlarının zayıf olmasıdır. Biz bu nedenle istihdam politikalarımızı parçalı değil, tek bir stratejik çerçevede ele almaya özen gösteriyoruz. Ulusal istihdam politikalarımızı da Kalkınma Planlarımızı temel alarak yürüttüğümüz kapsamlı sektörel analizlere dayandırıyoruz. Bu sektörlerdeki işgücü ihtiyacını da düzenli işgücü piyasası analizleri, işveren geri bildirimleri ve beceri öngörü çalışmalarıyla yakından izliyoruz. Bu süreci, kamu kurumları, sosyal taraflar, akademi ve özel sektörün katılımıyla yürütürken; yerel işgücü piyasalarının ihtiyaçlarını da 81 ilimizde faaliyet gösteren İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları aracılığıyla belirliyoruz."

Daha sonra Bakan Işıkhan, Riyad'daki temasları kapsamında Letonya Sosyal Refah Bakanı Reizis Uzulnieks ve Filistin Çalışma Bakanı Enas Dahadha Attari ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Filistin ve Türkiye arasında Çalışma ve İstihdam Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.