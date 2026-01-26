Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, bünyesine toplam 3 bin 635 yeni personel katacağını duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı için 3 bin 395, Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise 240 subay ve astsubay temin edilecek. Adaylar, 9 Şubat saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Ocak 2026 22:25, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 22:59
Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde Jandarma Genel Komutanlığı için 3 bin 395 sözleşmeli astsubay temin edilecek. Alımlar; jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 3 bin 164'ü erkek, 231'i kadın adaylardan oluşacak astsubaylar eğitim alacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığına astsubay ve subay alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari branşlarında toplam 200 sözleşmeli astsubay istihdam edilecek. Bu kadroların 180'inin erkek, 20'sinin kadın adaylardan oluşacağı belirtildi. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığına 33'ü erkek, 7'si kadın olmak üzere 40 sözleşmeli subay alımı yapılacak.

Başvurular 9 Şubat'a kadar

Adayların başvurularını bugünden itibaren 9 Şubat saat 23.59'a kadar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebileceği bildirildi.

İlan detayları internet sitelerinde

Başvuru şartları ve ilana ilişkin ayrıntılı bilgilere "www.jandarma.gov.tr",
"www.jsga.edu.tr",
"www.sg.gov.tr",
"kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr"
adreslerinden ulaşılabileceği kaydedildi.

