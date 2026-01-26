Yürek ısıtan anlar: Polis memuru üşüyen çocuğa kendi çorabını giydirdi

Türkiye Futbol Federasyonu 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Yeşilyurtspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda 12 Bingölspor'u konuk etti. Soğuk hava koşullarında oynanan karşılaşma sırasında stadyumda görev yapan bir polis memuru, tribünlerde maçı izleyen küçük bir çocuğun ayaklarının üşüdüğünü fark etti.

Polis memurundan örnek davranış

Durumu gören polis memuru, çocuğun yanına giderek ayağındaki çorabı çıkardı ve üşüyen çocuğa giydirdi. Tribünlerde yaşanan bu anlar, çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Yeşilyurtspor taraftarlarından Mehmet Atabey, polis memurunun sergilediği bu duyarlı davranışı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, polis memurunun çocuğun yanına gelerek kendi çorabını çıkarıp giydirdiği anlar yer aldı.