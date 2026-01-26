Eyüpsultan'da seyyar satıcı viyadüğün altında ceset buldu

Olay, saat 16.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyyar satıcı Yahya A., yolda yürüdüğü sırada bir viyadüğün altında hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Durumu fark eden Yahya A., sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği tespit edildi, soruşturma başlatıldı

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin Abdülsamet Temür (36) olduğu tespit edildi. Temür'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.