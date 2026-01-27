Bakan Tekin: Öğrenmeyi sınıfın dört duvarından çıkarmayı hedefliyoruz
Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak
Bakan Işıkhan açıkladı: 3 yılda 3 milyon gence iş kapısı!
İlk evini alacaklara kredi kolaylığı yolda: Düşük faiz, uzun vade!
Bakan Göktaş'tan korkutan uyarı: Çocuklarda yeme bozukluğu yaşı 8'e düştü!
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Okullar ne zaman açılacak?
Benzine zam geliyor
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
9 ilde sarı kodlu uyarı!
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
27 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

27 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları.

27 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncay Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüşecek.

(Ankara/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na iştirak edecek.

(Giresun/14.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kilis Valiliğini ziyaret edecek. Ardından Suriye'nin Halep kentine geçecek Zorlu, burada Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu ile birlikte Valiliğe ziyarette bulunacak, şehir merkezinde saha incelemeleri gerçekleştirecek. Zorlu, Halep temaslarının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu'nda, AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Kilis/08.30/Halep/09.30/Gaziantep/16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı'na ve Türkiye Müteahhitler Birliğinin Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/09.00-Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacağı maç öncesi son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

(İstanbul/13.00)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci ve son haftasında Manchester City'ye konuk olacakları müsabaka öncesi Etihad Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Manchester/23.00)

3- Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray'ı ağırlayacakları müsabaka öncesi City Futbol Akademi'de basın toplantısı gerçekleştirecek. İngiliz ekibi, son çalışmasını da burada yapacak.

(Manchester/15.30/18.00)

4- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 16. haftasında, B Grubu'nda Türk Telekom, Litvanya'nın Lietkabelis takımını konuk edecek, Beşiktaş GAİN ise İtalya'nın Dolomiti Energia ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Ankara/19.00/Trento/22.00)

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci haftasında; I Grubu'nda Galatasaray MCT Technic, Litvanya'nın Rytas Vilnius, TOFAŞ ise Yunanistan'ın Karditsa Iaponiki ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Vilnius/Karditsa/20.30)

6- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci hafta maçında Zeren Spor, İtalya'nın Imoco Voley ekibini ağırlayacak.

(Ankara/18.00)

7- Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turu ilk maçında Galatasaray Daikin, Almanya'nın Allianz MTV ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.30)

8- Türkiye Basketbol Federasyonu ile Garanti BBVA arasındaki milli takımlar forma ve ana sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Raffles İstanbul'da gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

9- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21. hafta, Beyaz Grup'ta ise 23. hafta, 1'er müsabakayla başlayacak.

