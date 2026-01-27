Engellilere bireysel eğitim desteği bu yıl için aylık 7 bin 748 lira oldu
Engellilere bireysel eğitim desteği bu yıl için aylık 7 bin 748 lira oldu
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Akademi fırsatçıları! Kontenjanlar açıklandı, fiyatlar katlandı
Akademi fırsatçıları! Kontenjanlar açıklandı, fiyatlar katlandı
Fabrika fiyatına eczane! Ruhsat ranta döndü, mezunlar dışarıda kaldı
Fabrika fiyatına eczane! Ruhsat ranta döndü, mezunlar dışarıda kaldı
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte güncel fiyatlar
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte güncel fiyatlar
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Bakan Tekin: Öğrenmeyi sınıfın dört duvarından çıkarmayı hedefliyoruz
Bakan Tekin: Öğrenmeyi sınıfın dört duvarından çıkarmayı hedefliyoruz
Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak
Bakan Işıkhan açıkladı: 3 yılda 3 milyon gence iş kapısı!
Bakan Işıkhan açıkladı: 3 yılda 3 milyon gence iş kapısı!
İlk evini alacaklara kredi kolaylığı yolda: Düşük faiz, uzun vade!
İlk evini alacaklara kredi kolaylığı yolda: Düşük faiz, uzun vade!
Bakan Göktaş'tan korkutan uyarı: Çocuklarda yeme bozukluğu yaşı 8'e düştü!
Bakan Göktaş'tan korkutan uyarı: Çocuklarda yeme bozukluğu yaşı 8'e düştü!
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı sürüyor

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı sürüyor. 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün Kilis, yarın Sinop'ta kuralar çekilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2026 07:25, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 07:36
Yazdır
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı sürüyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 4 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, 25 Ocak Pazar günü Giresun'da 1.676 konutun kura çekimiyle devam etti.

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun'da 121 bin 265 konutun kurası çekilmiş oldu.

143 bin 658 ev sahibi belirlenmiş olacak

Yeni haftanın takvimine göre 27 Ocak Salı günü Kilis'te 1.170, 28 Ocak Çarşamba Sinop'ta 947, 29 Ocak Perşembe Niğde'de 2 bin 604, 30 Ocak Cuma Aksaray'da 2 bin 353, Ordu'da 3 bin 334 ve Karabük'te 1.600, 31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun'da 6 bin 397, Nevşehir'de 2 bin 368 ve Bartın'da 1.620 konut için kura çekimi yapılacak.

26-31 Ocak haftasında toplam 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 31 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 41'e, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 143 bin 658'e yükselecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber