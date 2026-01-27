Engellilere bireysel eğitim desteği bu yıl için aylık 7 bin 748 lira oldu
Akademi fırsatçıları! Kontenjanlar açıklandı, fiyatlar katlandı

Öğretmenlerin eğitim göreceği akademi merkezleri netleşti. Beş ilde konaklama ücretsiz; İstanbul ve Ankara'da ise MEB'in konaklama hizmeti yok. Hal böyle olunca bu iki ildeki yedi akademi merkezinin etrafındaki ev ve yurt fiyatları bir anda katlandı. Öğretmen adayları duruma isyan etti.

Haber Giriş : 27 Ocak 2026 08:01, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 08:03
Fakülteyi bitirip KPSS'yi kazanmak, öğretmen olmak için artık yeterli değil. Milli Eğitim Akademisinde eğitim alındıktan sonra adaylar öğretmen olarak atanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk etapta bu eğitim merkezlerine 10 bin öğretmen adayı alacak.

Akademi merkezleri geçtiğimiz günlerde netleşti. Eğitimler ise önümüzdeki aylarda başlayacak. Ankara, Erzurum, Aksaray, İstanbul, Kayseri, Gaziantep ve Sivas'ta verilecek 12 aylık eğitimler boyunca öğretmen adaylarına aylık 32 bin lira ücret ödenecek. Beş şehirde konaklama hizmeti açıklanırken, Ankara ve İstanbul'da eğitim görecek öğretmenlere konaklama imkanı sağlanmayacak.

Bu iki şehirde konaklanmanın olmaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Adaylar bir yandan bakanlıktan konaklama için çözüm talebinde bulunurken bir yandan da ev ve yurt arayışına girdi. Talep bir anda yükselince fırsatçılık da devreye girdi. İstanbul ve Ankara'nın farklı ilçelerindeki yedi eğitim merkezinin etrafındaki konaklama noktalarında fiyatlar bir anda katlandı. Öğretmen adayları bu duruma isyan etti.

"BÖYLE SAÇMALIK OLMAZ"

Ankara'da akademiyi kazanan öğretmenlerden Derya S. şunları söyledi: Kontenjanlar açıklanmadan aradığım yurt sahibi bana aylık 10 bin dedi. Geçen gün tekrar aynı yurda aradım. Bu defa bana 24 bin fiyat çekti. Gerçekten bu yapılan fırsatçılık... 'Akademiden dolayı yoğun bir talep var yerlerimiz sınırlı, acele edin' dedi. Böyle saçmalık olmaz.

Sorularımızı cevaplayan İstanbul Sultanahmet'te bir özel yurt sahibi de "Kurulan akademiye çok yakınız. O yüzden peş peşe farklı illerden müşteriler gelmeye başladı. Telefonlarımız susmuyor. Onlara bir yıllık sözleşme teklifinde bulunuyoruz. Gelen taleplerden mutluyuz" dedi.

Fiyat değişimlerinden dolayı gelen eleştirilere ise yurt sahibi "Yeni yıldan dolayı zamlandı" demekle yetindi.

EŞİTSİZLİK GİDERİLMELİ

Sadece Ankara ve İstanbul'da bulunan akademilerde barınma imkanının olmamasına tepki gösteren eğitimciler "Bakanlık, öğretmen evleri, özel yurt ya da otellerle anlaşma sağlayarak bu eşitsizliği ortadan kaldırabilir. Gerekirse ücretsiz konaklama hizmeti olan illerdeki öğretmen adaylarına verilen ücreti biraz düşürerek bunu Ankara ve İstanbul'a kaydırabilir" açıklamasında bulundu.


