İzmir'de 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 13'ü çocuk 33 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi. Ekipler, bottaki 13'ü çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesinde ise Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

