Hakkari kırsalında 348 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde büyük bir operasyona imza atıldığını belirtti.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen operasyonda; 332 kilogram skunk ve 16 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

"Tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacağız"

Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin çok katmanlı ve boyutlu bir şekilde kararlılıkla devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.