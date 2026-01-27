İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
KPSS, EKPSS ve Personel Alım Haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun KPSS P48 puan türünden en az 80 puan alan adaylar arasından Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak

Haber Giriş : 27 Ocak 2026 10:35, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 10:36
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Rehberlik ve Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla "Müfettiş Yardımcısı" alımı yapılacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Rehberlik ve Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Erkek/ Kadın P48 80 Puan Yukarıda belirtilen boş Müfettiş Yardımcısı kadrosu için giriş sınavına yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır. 1. Başvuru Genel Şartları İlan edilen Müfettiş Yardımcısı memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak gerekmektedir. Bu kapsamda; a ) Türk vatandaşı olmak. b ) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. c ) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak ve katalog suçlar listesinde yer alan suçlara karışmamış olmak. ç ) Erkek adaylar için askerlik durumu hakkında; - Askerlikle ilgisi bulunmamak, - Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, - Askerlik çağına gelmiş olmak, - Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak, - Askerlik hizmetini ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Hallerinden birini taşımak. d) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

İlanın Detaylarına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

