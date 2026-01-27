Rekabet Kurulu'ndan ünlü kozmetik markasına soruşturma

Rekabet Kurumu, kozmetik ve dermokozmetik ürünlerin üretim, satış, dağıtım ve ithalatı alanında faaliyet gösteren Carex, Farma Plus ve Digital Farma şirketlerinden oluşan şirketler hakkında ekonomik bütünlüğe karşı soruşturma başlattı.

Kurum, şirketlerin yeniden satıcılarının satış fiyatlarını belirlemek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle rekabet yasalarını ihlal edip etmediklerini inceleyecek.

Rekabet Kurulu'nun 6 Kasım 2025 tarihli kararıyla başlatılan önaraştırma, 18 Aralık 2025'te sonuçlandırıldı. Elde edilen bulgular üzerine, şirketler hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Soruşturma, şirketlerin bayi ve satıcılarının fiyat politikalarına müdahale ettiği ve online platformlardaki satışları sınırladığı yönündeki şikayetler üzerine gündeme geldi.

Rekabet Kurulu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Rekabet Kurulu (Kurul) kozmetik ve dermokozmetik ürünlerin üretim, satış, dağıtım ve ithalatı alanında faaliyet gösteren Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satıcılarının satış fiyatını belirlemek ve internet üzerinden yapılan satışları kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar vermiştir.

Rekabet Kurulunun 06.11.2025 tarih ve 25-41/1017-M sayılı kararı ile kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satış fiyatını belirlemek ve internet üzerinden yapılan satışları kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasıyla açılan önaraştırma sonuçlandırılmıştır.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 18.12.2025 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına 25-48/1164-M sayı ile karar vermiştir.

Kozmetik ve kişisel bakım sektöründe 2022, 2023 ve 2024 yılında çok sayıda soruşturma yapılmış, yapılan soruşturmalarda yeniden satıcıların internet/pazaryeri satışlarına getiren kısıtlamalar ve/veya yeniden satış fiyatına müdahaleler incelenmiştir. Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren firmalarının rekabet hukukuna aykırı eylemleri açılan soruşturmalar kapsamında tespit edilmiş ve bu kapsamda birçok teşebbüse idari para cezası uygulanmıştır.