Kaçak midye avcılarına 317 bin lira ceza

Samsun Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, Yalı Mahallesi deniz kıyısında kaçak ve yasaklı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimde havadan dron, denizden bot ve karadan ekiplerce eş zamanlı kontrol sağlanarak sahil hattı ve avlanma faaliyetleri takip edildi.

Yapılan kontrolde yasaklı kum şırlanı avcılığı yaptığı tespit edilen tekneler ve kişiler hakkında işlem yapıldı.

Denetimde 4 tekne sahibi ve 5 gemici olmak üzere toplam 9 kişiye Su Ürünleri Kanunu kapsamında 317 bin 536 lira idari para cezası uygulandı.