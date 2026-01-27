Bakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da etkili olan olumsuz hava koşullarından etkilenen üreticiler ve vatandaşlar için hasar tespit çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Devletimiz, yaşanan olumsuzlukların etkilerini en kısa sürede gidermek ve üretimin devamını sağlamak için tüm imkanlarıyla sahadadır" dedi.
Haber Giriş : 27 Ocak 2026 14:26, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 15:42
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da meydana gelen sel, su baskını, fırtına ve hortumdan etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Afet sonrası gelen tüm ihbar ve taleplerin titizlikle değerlendirildiğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti;
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile TARSİM eksperlerimiz sahada, hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Devletimiz, yaşanan olumsuzlukların etkilerini en kısa sürede gidermek ve üretimin devamını sağlamak için tüm imkanlarıyla sahadadır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun.