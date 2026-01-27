Erdoğan: Suriye'de devlet içinde devlet anlayışına izin verilmeyecek
Bakan Fidan'dan AB mesajı: Öncelikli hedefimiz gümrük birliği ve vize serbestisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-AB ilişkilerindeki tıkanıklıklara dikkati çekerek, "Şu anda önümüzde aslında birkaç tane hedef var. Bunlardan biri Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, diğeri de vize serbestisi anlaşmasının devreye girmesi." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2026 14:32, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 15:15
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Değerli basın mensupları, bugün kıymetli mevkidaşım, dostum Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'yu ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kendisine ve kıymetli heyetine huzurlarınızda bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Bugün çok verimli görüşmeler yaptık. Türkiye-Fransa ilişkilerine değindik. Fransa-Avrupa Birliği ilişkilerine ve Fransa ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bölgesel ve küresel konuları detaylıca ele alma imkanımız oldu.

Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde hem Sayın Macron hem Sayın Erdoğan, gerçekten Türkiye-Fransa ilişkilerinin daha da ileri taşınması için bizlere siyasi direktiflerini vermiş durumdalar. Biz iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, siyasi ve diğer alanlardaki ilişkileri nasıl daha iyiye taşıyabiliriz diye var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye-Avrupa Birliği konularında da şu anda mevcut olan tıkanıklığı nasıl aşabiliriz, neler yapılabilir; bu konularda da değerli mevkidaşımla görüş alışverişinde bulunduk. Biliyorsunuz şu anda önümüzde aslında birkaç tane hedef var. Bunlardan biri Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, diğeri de vize serbestisi anlaşmasının devreye girmesi. Yani bu konuyu nasıl ilerletebiliriz, neler yaparız, diğer birtakım aramızda var olan konular neler, onları da görüştük.

Ayrıca Avrupa güvenliği kapsamında NATO'nun içerisinde Avrupa güvenliğini nasıl ilerletebiliriz, neler yapılabilir? Bu konuyla da ilgili gerçekten nitelikli görüş alışverişinde bulunduk. İki ülkenin hem NATO'da hem Avrupa güvenliğinde oynadığı önemli rolü dikkate aldığımızda, burada da yapabileceğimiz çok şeyler olabileceğini, bunun için de daha fazla bir araya gelip bazı konuları tartışmamız gerektiğinin altını çizdik.

Diğer taraftan bölgesel konular konusunda gerçekten Fransa ile Türkiye'nin önünde büyük bir iş birliği ve görüşme dosyası var. Bunlar arasında Suriye, Gazze, İran'daki gelişmeler, Akdeniz güvenliği başta olmak üzere küresel güvenliği ilgilendiren Rusya-Ukrayna savaşı tabii bu da çok ciddi vaktimizi aldı; bu konuları beraber gündeme getirdik. Diğer taraftan DEAŞ'a karşı mücadelenin kesintisiz devam etmesi için neler yapılmalı, o konuyu görüştük. Diğer taraftan Gönüllüler Koalisyonu'nun devam eden çalışmaları, bu konuda Türkiye'nin yapabileceği katkılar ve Rusya-Ukrayna görüşmelerinde gelinen son aşamayı da masaya yatırma imkanımız oldu.

Daha burada da belirtemediğim çok konu var aslında gündeme getirdiğimiz. Türkiye-Fransa arasındaki ilişkilerin aslında konu setinin genişliğini de gösterir bir durum. Çok verimli görüşmeler oldu. Ben tekrar kendisine geldikleri için ve bu nitelikli görüş alışverişinden dolayı teşekkür etmek istiyorum.

