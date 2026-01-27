Yedi çocuk annesi kadın eşi tarafından öldürüldü
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yedi çocuk annesi Pınar K., boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında silahla vurulup öldürüldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2026 14:39, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 14:45
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 11.15 sıralarında iddiaya göre Hayrettin K. (37), boşanma aşamasındaki eşi Pınar K.'yi (37) sokak ortasında silahla vurdu.
Pınar K. boynuna isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.