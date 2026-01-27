Wilfred Ndidi'nin acı günü: Beşiktaş, kötü haberi resmi siteden duyurdu

"Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi'nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi'nin babası Sunday Ndidi'nin bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Siyah beyazlı kulüpten, Ndidi ve ailesi için başsağlığı mesajı yayımlandı.

