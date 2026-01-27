Wilfred Ndidi'nin acı günü: Beşiktaş, kötü haberi resmi siteden duyurdu
Beşiktaş'ın Nijeryalı ön liberosu Wilfred Ndidi'nin babası Sunday Ndidi geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2026 15:04, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 15:06
Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi'nin babası Sunday Ndidi'nin bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Siyah beyazlı kulüpten, Ndidi ve ailesi için başsağlığı mesajı yayımlandı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi'nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah'tan rahmet, futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz"