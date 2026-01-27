Gizli fotoğraf skandalı: İl Özel İdaresi personeli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.C.Ö, "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" ile "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" suçlarından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, kurumun bilgi işlem bürosuna ait bilgisayara dış müdahalede bulunarak yaklaşık bir aylık kamera kayıtlarını da sildiği tespit edildi.

Bu kapsamda, söz konusu fotoğrafın İl Özel İdaresinde görevli büro personeli T.C.Ö. tarafından çekildiği belirlendi.

