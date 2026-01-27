Diyanet 10 müfettiş yardımcısı alacak: Şartlar ve tarih belli oldu
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 10 müfettiş yardımcısı alımı yapılacağını açıklayan Diyanet İşleri Başkanlığı, başvuruların "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden alınacağını ve adaylardan KPSSP3 puan türünde en az 55 puan istendiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2026 16:34, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 16:35
Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında açık bulunan alanlara sınav sonucuna göre 10 müfettiş yardımcısı alacak.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 23 Şubat-2 Mart'ta "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.
Adaylarda, 35 yaş altı olma ve KPSSP3 puan türünde en az 55 puan alma şartı aranacak.
Sınava ilişkin bilgilere, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilir.