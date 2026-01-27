KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nde öğrenim gören görme yetersizliği olan bir öğrencinin sınavlarda büyük puntolu soru kitapçığı ve cevap kağıdı talebinin reddedilmesi üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu'na yaptığı başvuru sonuç verdi. KDK'nin girişimleri sonrası üniversite yönetimi, bundan sonraki sınavlarda büyük puntolu kitapçık düzenlemesi yapılacağını bildirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Ocak 2026 17:58, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 18:00
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi önlisans programında eğitim alan görme yetersizliği olan öğrenci, Kamu Denetçiliği Kurumu'na yaptığı başvuruda, üniversitenin öğrenci bilgi sisteminde yer alan sınav destek talep sayfası üzerinden büyük puntolu soru kitapçığı istediğini ancak bu talebin olumsuz yanıtlandığını belirtti.

"Okuyucu desteği benim için yeterli değil"

Öğrenci, sınavlarda 'okuyucu' ve 'işaretleyici' desteğini birlikte alabilme imkanı bulunmasına rağmen, başkasının okuduğunu anlamakta ve algılamakta güçlük çektiğini ifade etti. Bu nedenle büyük puntolu soru kitapçığını tercih ettiğini kaydeden öğrenci, mevcut uygulamanın kendisi açısından sınav sürecini zorlaştırdığını dile getirdi.

Cevap kağıdı da sorun oluşturdu

Başvurusunda, büyük puntolu soru kitapçığı talep eden bir adayın küçük puntoyla düzenlenen cevap kağıdındaki optik alanlara doğru ve düzgün işaretleme yapmasının mümkün olmadığını belirten öğrenci, bu durumun sınav performansını olumsuz etkilediğini söyledi. Eğitim hakkından gereği gibi yararlanamadığını vurgulayan öğrenci, büyük puntolu soru kitapçığıyla birlikte büyük puntolu cevap kağıdı düzenlenmesini talep etti. Küçük puntolu cevap kağıdı kullanılacaksa da 'işaretleyici' desteği verilmesini istedi.

KDK üniversiteyle görüşmeler yaptı

Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Üniversiteden yeni uygulama kararı

KDK'nin girişimleri sonucunda Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, bundan sonraki sınavlarda görme yetersizliği olan öğrenciler için büyük puntolu soru kitapçığı düzenlemesi yapılacağı bilgisini paylaştı.

