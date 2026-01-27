KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nde öğrenim gören görme yetersizliği olan bir öğrencinin sınavlarda büyük puntolu soru kitapçığı ve cevap kağıdı talebinin reddedilmesi üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu'na yaptığı başvuru sonuç verdi. KDK'nin girişimleri sonrası üniversite yönetimi, bundan sonraki sınavlarda büyük puntolu kitapçık düzenlemesi yapılacağını bildirdi.
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi önlisans programında
eğitim alan görme yetersizliği olan öğrenci, Kamu Denetçiliği Kurumu'na yaptığı
başvuruda, üniversitenin öğrenci bilgi sisteminde yer alan sınav destek talep
sayfası üzerinden büyük puntolu soru kitapçığı istediğini ancak bu talebin olumsuz
yanıtlandığını belirtti.
"Okuyucu desteği benim için yeterli değil"
Öğrenci, sınavlarda 'okuyucu' ve 'işaretleyici' desteğini birlikte alabilme
imkanı bulunmasına rağmen, başkasının okuduğunu anlamakta ve algılamakta güçlük
çektiğini ifade etti. Bu nedenle büyük puntolu soru kitapçığını tercih ettiğini
kaydeden öğrenci, mevcut uygulamanın kendisi açısından sınav sürecini zorlaştırdığını
dile getirdi.
Cevap kağıdı da sorun oluşturdu
Başvurusunda, büyük puntolu soru kitapçığı talep eden bir adayın küçük puntoyla
düzenlenen cevap kağıdındaki optik alanlara doğru ve düzgün işaretleme yapmasının
mümkün olmadığını belirten öğrenci, bu durumun sınav performansını olumsuz etkilediğini
söyledi. Eğitim hakkından gereği gibi yararlanamadığını vurgulayan öğrenci,
büyük puntolu soru kitapçığıyla birlikte büyük puntolu cevap kağıdı düzenlenmesini
talep etti. Küçük puntolu cevap kağıdı kullanılacaksa da 'işaretleyici' desteği
verilmesini istedi.
KDK üniversiteyle görüşmeler yaptı
Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, sorunun çözüme kavuşturulması
amacıyla Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.
Üniversiteden yeni uygulama kararı
KDK'nin girişimleri sonucunda Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, bundan sonraki sınavlarda görme yetersizliği olan öğrenciler için büyük puntolu soru kitapçığı düzenlemesi yapılacağı bilgisini paylaştı.