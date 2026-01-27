KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Çöp konteynerinde cesedi bulunan kadın cinayetinde 2 tutuklama

Şişli'de, çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2026 18:07, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 18:09
İstanbul Şişli'de 24 Ocak'ta Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın bıçakla öldürülerek üzerindeki değerli aksesuarların yağmalandığı ve cesedinin parçalara ayrılıp bavullara koyulmuş vaziyette çöp konteynerinde bulunduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 2'si Özbekistan uyruklu 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa ifade veren yabancı uyruklu şüpheliler Gofurjon K. ile Dilshod T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma' suçlarından tutuklandı.

Diğer şüpheli Ekrem K. ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Ekrem K.'nın olayın medyada haber olması sonrası ölen kadının telefonunu, kadının eşini arayan şahıs olduğu olduğu ortaya çıktı.

