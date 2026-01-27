DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, evlilik öncesinde psikolojik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını eşinden gizleyen kadının, evlilik birliğinin sarsılmasında tam kusurlu olduğuna hükmederek, boşanma davasının reddine ilişkin kararı bozdu.

27 Ocak 2026 19:10
Gaziantep 9'uncu Aile Mahkemesi'nde görülen davada, davacı erkek, eşinin evlenmeden önce psikolojik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını kendisinden gizlediğini, bu durumu evlendikten sonra eşinin sergilediği normal olmayan davranışlar üzerine öğrendiğini belirterek boşanma davası açtı. Dosyada, tarafların fiilen yaklaşık 1,5 ay birlikte yaşadıkları, daha sonra kadının babaevine gittiği belirtildi. Yargılama sırasında dinlenen tanıklar da kadının evlilik sürecinde toplum içinde normal olmayan tavır ve davranışlar sergilediğini beyan etti. Taraflar arasındaki mesajlaşma kayıtlarında ise kadının, psikolojik rahatsızlığını ve tedavi gördüğünü eşinden gizlediğini kabul ettiği tespit edildi.

YEREL MAHKEME VE İSTİNAF DAVAYI REDDETTİ

Gaziantep 9'uncu Aile Mahkemesi, kadının evlilik öncesi psikolojik rahatsızlığının boşanma sebebi yapılamayacağı gerekçesiyle boşanma davasının reddine karar verdi. Kararın istinaf edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi de evlilikten önceki nedenlere dayanılarak boşanma davası açılamayacağını, bu durumun şartları varsa ancak evliliğin iptali davasına konu edilebileceğini belirterek, yerel mahkeme kararını uygun buldu.

GÜVEN SARSICI DAVRANIŞ

Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, alt derece mahkemelerinin gerekçesini yetersiz buldu. Kararda, kadının evlilik öncesinde psikolojik tedavi gördüğünü eşine söylemediği gibi bu durumu evlilik birliği boyunca da gizlemeye devam ettiği, bu davranışın güven sarsıcı nitelikte olduğu vurgulandı. Yargıtay, kadının bu tutumuyla evlilik birliğinin sarsılmasında tam kusurlu olduğunun anlaşıldığını, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin oluştuğunu belirtti. Yargıtay, davacı erkeğin boşanma davası açmakta haklı olduğu sonucuna vararak, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nin boşanma davasının reddine ilişkin kararını bozdu. Dosya, yeniden değerlendirme yapılmak üzere Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

