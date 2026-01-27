Beşiktaş'ta Tammy Abraham Aston Villa'ya transfer oldu
Beşiktaş, golcü futbolcu Tammy Abraham'ın İngiliz ekibi Aston Villa'ya transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Siyah-beyazlılar, sezon başında Roma'dan kiralanan İngiliz futbolcunun bonservisini dün 13 milyon avro karşılığında almıştı.