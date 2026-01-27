Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanan Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, tören sırasında yürüyüş esnasında dengesini kaybederek yere düştü.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2026 19:25, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 19:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Törende iki ülkenin milli marşları çalındı.
Yürüyüş sırasında düştü
Milli marşların ardından tören kıtasını selamlamak üzere platformdan inen Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, yürüyüş sırasında dengesini kaybederek yere düştü.
Kısa sürede ayağa kalktı
Tinubu, çevrede bulunan görevliler ve protokol yetkililerinin anlık müdahalesiyle kısa sürede ayağa kaldırıldı. Herhangi bir aksaklığa yol açmadan tören alanındaki yerine geçen Tinubu'nun durumunun iyi olduğu görüldü.