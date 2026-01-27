DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türk Telekom hakkında son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. DMM, söz konusu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

"Hizmet devri söz konusu değil"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Telekom'da gündeme gelen uygulamaların sektörde yaygın şekilde kullanılan rutin operasyonel süreçler olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu uygulamaların herhangi bir hizmet devri anlamına gelmediği açıkça ifade edildi.

Kamu zararı ve zam iddiaları asılsız

Açıklamada, iddialarda öne sürülen kamu zararının söz konusu olmadığı belirtilirken, abonelere yüzde 100 zam yapılacağı yönündeki söylemlerin de gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. DMM, bu tür iddiaların spekülatif olduğunu ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını bildirdi.

Vatandaşlara uyarı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, açıklamasında kamuoyuna çağrıda bulunarak, Türk Telekom'a ilişkin asılsız ve spekülatif iddialara itibar edilmemesinin önemine dikkat çekti.