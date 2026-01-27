DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
Karahan'dan enflasyon açıklaması: 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1'in altında
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacak
Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Dev tekstil şirketi Boyteks satışta: TMSF ihale şartlarını açıkladı
Gizli fotoğraf skandalı: İl Özel İdaresi personeli tutuklandı
Erdoğan: 2025'te ekonomi hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldı
Bakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada
İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama
Bakanlıktan 'sahte yardım' paylaşımlarına karşı uyarı
İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
MTV'de ilk taksit için süre daralıyor
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Engellilere bireysel eğitim desteği bu yıl için aylık 7 bin 748 lira oldu
Akademi fırsatçıları! Kontenjanlar açıklandı, fiyatlar katlandı
Fabrika fiyatına eczane! Ruhsat ranta döndü, mezunlar dışarıda kaldı
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte güncel fiyatlar
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Bakan Tekin: Öğrenmeyi sınıfın dört duvarından çıkarmayı hedefliyoruz
Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak
Bakan Işıkhan açıkladı: 3 yılda 3 milyon gence iş kapısı!
İlk evini alacaklara kredi kolaylığı yolda: Düşük faiz, uzun vade!
Bakan Göktaş'tan korkutan uyarı: Çocuklarda yeme bozukluğu yaşı 8'e düştü!
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
İBB'nin çocuk etkinlik merkezinde polis ekiplerince inceleme

Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı çocuk etkinlik merkezinde, darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince incelemeler yapıldı.

Haber Giriş : 27 Ocak 2026 21:08, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 21:08
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 1 şüphelinin tutuklandığı, 3 zanlı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, polis ekipleri, akşam saatlerinde söz konusu çocuk etkinlik merkezine geldi.

Burada çeşitli incelemelerde bulunan polis ekiplerinin binanın içini ve çevresini kontrol ettiği öğrenildi.

- Soruşturma

Eyüpsultan'da, İBB'ye bağlı çocuk etkinlik merkezinde bazı çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye bağlı Eyüpsultan'da faaliyet gösteren kreşte çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, 4 şüphelinin mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verilmişti.

Bu kapsamda adliyeye götürülenler arasında yer alan, spor hocası olan bir şüpheli tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken öğretmen olan 3 zanlı ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Sulh ceza hakimliği, 23 Ocak'ta bir şüphelinin çocuğa karşı "cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar vermiş, diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

İBB'den yapılan açıklamada, konuyla ilgili İBB Teftiş Kurulu tarafından da soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Yapılan titiz incelemelerde, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte soruşturmanın selameti açısından ilgililer görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Süreç kapsamında başlatılan idari inceleme ve teftiş çalışmaları devam etmekte olup, ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

