İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor

TGRT Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda perde arkasında bir emtia savaşı yaşandığını söyledi. Memiş, "ABD altın üzerinden, Çin gümüş üzerinden, Elon Musk ise bakır üzerinden bu süreci yürütüyor. Dünyada ciddi bir emtia savaşı var" dedi.

Manipülasyon vurgusu

Piyasalarda belirsizliğin hakim olduğuna işaret eden Memiş, teknik analizlerin sağlıklı yapılamadığını belirtti. "Puslu bir hava var, bahaneleri bol. Şubat ayına yönelik bile manipülasyon hazırlandı. 'ABD'nin İran'a müdahale edeceği' beklentisiyle fiyatlamalar yapıldı. Bu nedenle yatırımcının kendisini koruması çok daha önemli" diye konuştu.

Orta ve uzun vadede beklenti sürüyor

Altın, gümüş ve diğer madenlerde orta ve uzun vadede yükseliş beklentisinin devam ettiğini dile getiren Memiş, bu yükselişin her ay düzenli olmayacağını vurguladı. Memiş, "Ara ara alım fırsatları verecektir. Bu fırsatları doğru değerlendiren yatırımcılar portföylerini buna göre yönlendirebilir" ifadelerini kullandı.

Güncel fiyatlar ve kısa vadeli risk

Güncel piyasa verilerini paylaşan Memiş, fiziki altının 7 bin 335 TL, ons altının 5 bin 83 dolar, gram gümüşün ise 157 TL seviyesinde olduğunu söyledi.

Kısa vadede risklere dikkat çeken Memiş, "Uzun vadede evet, ancak kısa vadede bu fiyatlar riskli. İştah kabartan seviyeler yatırımcıların canını yakabilir. Sakin olmak, sabırlı olmak ve kar satışlarını gözetmek gerekiyor. Hiçbir enstrüman sonsuza kadar yükselmez" dedi.

"Gümüş daha riskli"

Gümüşün altına kıyasla daha riskli bir görünüm sergilediğini ifade eden Memiş, kısa vadede yüksek kazanç beklentisiyle işlem yapan yatırımcıları uyararak, "Gümüş alıp paramı katlayacağım diyenlerin çok dikkat etmesi gerekir. Piyasa şu an öngörülebilir bir piyasa değil" şeklinde konuştu.