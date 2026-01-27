Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu

STM'nin geliştirdiği sürü İHA teknolojisiyle 20 adet vurucu KARGU, Polatlı'daki testte gerçek mühimmat kullanarak eş zamanlı saldırıyla hedefleri tam isabetle vurdu; Türkiye bu alanda bir ilke imza attı.

Haber Giriş : 27 Ocak 2026 23:30, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 23:32
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu

STM tarafından geliştirilen sürü İHA teknolojisi, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde kritik bir aşamayı geçti. Test kapsamında 20 adet vurucu İHA KARGU, ilk kez canlı mühimmat patlamalı bir ortamda başarıyla denendi. Faaliyet, Türkiye'de sürü kabiliyetinin gerçek mühimmatla test edildiği ilk operasyonel senaryo olarak kayıtlara geçti.

Tek operatör, otonom görev

Tamamen milli algoritmalarla geliştirilen dağıtık mimariye sahip sürü zekası sayesinde KARGU'lar tek bir operatör kontrolünde görev yaptı. Kalkışın ardından görev bölgesine otonom olarak intikal eden sürü, üç farklı hedef için alt sürülere ayrılarak operatörün tek komutuyla eş zamanlı saldırı gerçekleştirdi.

Anti-personel harp başlığıyla donatılan KARGU'lar, kendi aralarında haberleşerek yüksek hassasiyet ve operasyonel güvenilirlik kabiliyetlerini sahada ortaya koydu.

Komuta heyetinden tam not

Tatbikat bölgesindeki faaliyeti, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı ile 4. Kolordu Komutanı ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut'un da aralarında bulunduğu üst düzey bir heyet yerinde izledi. STM'nin sürü İHA saldırı kabiliyeti komuta heyetinden tam not aldı.

"Geleceğin harp konseptlerine yön verecek"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, başarının yalnızca teknik değil stratejik bir anlam taşıdığını vurguladı. Güleryüz, sürü İHA teknolojilerinin modern harp sahasında oyun değiştirici unsurlar arasında yer aldığını belirterek, canlı mühimmatlı testle milli sürü zekası mimarisinin sahada ispatlandığını söyledi.

Yüksek dayanıklılık ve esnek yapı

Dağıtık kontrol tabanlı sürü zekası mimarisi sayesinde sistem, görev sırasında bazı unsurlar devre dışı kalsa bile operasyonunu sürdürebiliyor. İHA'lar hedef tespiti, paylaşımı ve önceliklendirmesi yaparak hedef tipine göre otonom angajman gerçekleştirebiliyor.

Satürasyon saldırısı konseptiyle aynı anda çok sayıda İHA'nın koordineli görev yapabilmesini sağlayan sistem, görev sırasında sürüye yeni unsurlar eklenmesine, görevlerin güncellenmesine ve sürünün alt görevlere ayrılmasına da imkan tanıyor.

