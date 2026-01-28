Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları

Altın fiyatları, devam eden jeopolitik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın para politikası adımlarına yönelik beklentiler öncesinde doların yaklaşık son dört yılın en düşük seviyelerine inmesiyle yükselişini sürdürdü.

Salı günü yüzde 3'ün üzerinde değer kazanan altın, çarşamba günü tarihinde ilk kez 5.200 dolar eşiğini aştı.

Spot piyasada altın yüzde 0,6 artışla ons başına 5.219,97 dolardan alıcı bulurken, gün içinde 5.224,95 dolara kadar yükselerek yeni bir zirve gördü. Altın, yıl başından bu yana toplamda yüzde 20'nin üzerinde prim yaptı.

