Çorum'da facia ucuz atlatıldı: Yorgun mermi 2 kişiyi teğet geçti

Gece saatlerinde Ata 1'inci Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahtan açılan ateş sonrasında 5 katlı binanın en üst katındaki H.K'ye ait dairenin balkon duvarına yorgun mermi isabet etti.

Bu sırada evde 2 kişinin olduğu öğrenilirken, olayda yaralanan olmadı.