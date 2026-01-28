Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.
İstanbul'dan Fas'a giden 292 metre boyundaki Singapur bayraklı "Maersk Utah" isimli konteyner gemisinin makineleri Çanakkale Boğazı'nda Burhanlı mevkisi önlerinde arızalandı.
Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (GTHM) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı "Kurtarma-20" römorkörü sevk edildi.
GTHM, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
Geminin, yapılacak kurtarma operasyonu sonrası güvenli demir bölgesine götürülmesi planlanıyor.