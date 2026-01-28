Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü

Yaklaşık 190 bin satışla Türkiye, elektrikli otomobil pazarında Avrupa'nın en büyük dördüncü ülkesi oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2026 09:16, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 10:07
Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in yeni analizine göre Türkiye, elektrikli otomobil satışlarında Avrupa'da önemli bir eşiği aştı.

Geçen yıl Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 17'si tamamen elektrikli araçlardan oluştu. Bu oranla Türkiye, ilk kez Avrupa Birliği genelindeki yüzde 17'lik elektrikli araç satış payını yakaladı. Söz konusu oran 2024 için yüzde 10 olarak hesaplandı.

Elektrikli otomobil satışları 2025'te yıllık bazda yüzde 80 artışla yaklaşık 190 bine ulaştı ve bu satış hacmiyle Türkiye, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın en büyük dördüncü elektrikli otomobil pazarı haline geldi.

Türkiye önemli birçok pazarı geride bıraktı

Türkiye ayrıca Avrupa'nın önemli elektrikli araç pazarları Norveç, Hollanda ve Belçika'yı geride bıraktı.

Türkiye aynı sıralamada 2023'te 9'uncu sırada yer alırken, elektrikli araç satışları bu dönemden itibaren hızlı artış eğilimine girdi.

Öte yandan, elektrikli otomobil satışlarındaki güçlü artışa rağmen Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobillerin henüz yüzde 2'si elektrikli ve fosil yakıtlı araçlardan oluşuyor.

Geçen yılın ocak-kasım döneminde Türkiye'de benzin tüketimi önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16, ham petrol ithalatı da yüzde 5,3 arttı. Bu açıdan, elektrikli araç satışlarındaki büyüme enerji ithalatını azaltmak için henüz yeterli seviyeye ulaşmadı.

Ember'in analizine göre, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı artarken, ulaşım sektöründe elektrifikasyon da enerji ithalatını azaltmak açısından kritik önem taşıyor.

Türkiye'de elektrik sektöründe halihazırda inşaat halinde olan fosil yakıtlı santral bulunmazken, 2025'te devreye alınan yeni santrallerin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu.

"Enerji ithalatını düşürmek için hayata geçirilmemiş büyük potansiyel var"

Ember Türkiye ve Kafkaslar Bölge Lideri Ufuk Alparslan, analize ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'de elektrikli otomobil satışlarındaki artışta iki temel nedenin öne çıktığını belirterek, "İlk olarak, Türkiye'de üretimi yapılan yerli elektrikli otomobil markası dahil olmak üzere piyasaya sunulan yeni ve görece uygun fiyatlı modeller, elektrikli araçlara erişimi artırdı. İkinci olarak da otomobil markalarının Türkiye'de uygulanan vergilendirme sistemine uyumlu modeller geliştirmesi, 2024 ve 2025 yıllarında satışların hızlanmasını sağladı" ifadelerini kullandı.

Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının artması kadar, tüketimde elektriğe geçişin de kritik bir öneme sahip olduğunu dile getiren Alparslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de elektrikli otomobiller yaygınlaşmaya başlasa da, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlarla enerji ithalatını düşürmek için henüz hayata geçirilmemiş büyük bir potansiyel var. Ulaşımda elektrikli araçlara geçişin hızlanması, araç fiyatlarını uygun seviyelerde tutacak vergilendirme politikaları ve artan yenilenebilir enerji kapasitesiyle birlikte Türkiye'nin enerji ithalatını azaltma potansiyelini önemli ölçüde güçlendirebilir."

