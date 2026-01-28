Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayeti aydınlatıldı

Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Yılın ilk MGK'sı toplanıyor: Gündemde Suriye ve Gazze var
Yılın ilk MGK'sı toplanıyor: Gündemde Suriye ve Gazze var
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
Karahan'dan enflasyon açıklaması: 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1'in altında
Karahan'dan enflasyon açıklaması: 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1'in altında
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacak
Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacak
Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Dev tekstil şirketi Boyteks satışta: TMSF ihale şartlarını açıkladı
Dev tekstil şirketi Boyteks satışta: TMSF ihale şartlarını açıkladı
Gizli fotoğraf skandalı: İl Özel İdaresi personeli tutuklandı
Gizli fotoğraf skandalı: İl Özel İdaresi personeli tutuklandı
Erdoğan: 2025'te ekonomi hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldı
Erdoğan: 2025'te ekonomi hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldı
Bakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada
Bakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada
İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama
İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama
Bakanlıktan 'sahte yardım' paylaşımlarına karşı uyarı
Bakanlıktan 'sahte yardım' paylaşımlarına karşı uyarı
İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
MTV'de ilk taksit için süre daralıyor
MTV'de ilk taksit için süre daralıyor
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayeti aydınlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayetinin polis ekiplerinin çalışmaları sonucu aydınlatıldığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2026 09:55, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 09:56
Yazdır
Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayeti aydınlatıldı

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından, "Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayeti, Antalya Emniyet Müdürlüğümüzce aydınlatıldı, katil hapiste" başlığıyla yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin faili meçhul cinayetleri geriye doğru tek tek ele aldığını belirtti.

Ekiplerin Antalya'da 29 Şubat 2016'da öldürülen S.K. adlı kadının katil ya da katillerinin peşine düştüğünü ifade eden Yerlikaya, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince titiz bir çalışma başlatıldığını, bahse konu dosyayla ilgili detaylı ve teknolojik çalışmaların tekrar ele alındığını aktardı.

Olayın failinin daha önce de benzer olaylara karışmış olabileceği değerlendirilerek arşiv çalışmasına başlandığını, 14 Haziran 2019'da Antalya Muratpaşa ilçesinde K.K.D. isimli kadının öldürülmesiyle 2016'da işlenen S.K. cinayeti arasında benzerlikler tespit edildiğini bildiren Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"2019'da K.K.D. isimli kadın cinayetinin şüphelisi olarak tutuklanan M.K'nin 2016'da işlenen cinayetin de faili olabileceği değerlendirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri hapisteki M.K'den 25 Kasım 2025'te kan örneği alarak, 2016'da öldürülen S.K'den elde edilen biyolojik bulgularla karşılaştırmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi."

Yerlikaya, 22 Ocak 2026'da İzmir Adli Tıp Kurumundan gelen cevaba göre, S.K'den daha önce elde edilen örneklerden çıkartılan DNA profili ile şüpheli M.K'den alınan kan örneğinden çıkartılan DNA profilinin uyumluluk gösterdiğinin tespit edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"29 Şubat 2016'da öldürülen S.K. adlı kadının katilinin de M.K. olduğu tespit edildi. Cinayet aydınlatıldı. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürümüzü, Cinayet Büromuzu ve polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Allah, ayağınıza taş değdirmesin. İki kadını öldüren vicdansız, polisimizden kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimizle geriye dönük faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere gece gündüz mücadelemize devam ediyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber