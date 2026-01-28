Termometreler iki ucu zorladı: 2025'te sıcaklık farkı 85 dereceyi aştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 yılında Türkiye'de gerçekleşen meteorolojik rekor verilerini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde bulunan toplam 2 bin 59 gözlem istasyonundan aldığı verilerle 2025 yılında gerçekleşen rekor hava değerlerini açıkladı. 2025 yılının en sıcak günü Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşandı. 25 Temmuz'da Silopi'de hava sıcaklığı 50,5 derece olarak ölçüldü.

En soğuk gün 25 Şubat'ta yaşandı

Yılın en soğuk günü 25 Şubat'ta Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşandı. Selahaddin Eyyübi Havalimanı'ndaki istasyonda hava sıcaklığı -35,1 derece olarak ölçüldü.

2025 yılında kaydedilen günlük maksimum yağış miktarı, Çanakkale'nin Gökçeada Havalimanı'nda ölçüldü. 23 Ekim'de metrekareye 167 kilogram yağış düştü.

Rize'de kar kalınlığı 280 santimetreye ulaştı

2025 yılının en yüksek kar kalınlığı, Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Ovit Yaylası'nda ölçüldü. 21 Mart'ta en yüksek kar kalınlığı 280 santimetre olarak kaydedildi.

En yüksek rüzgar hızı Bayburt'a bağlı Kop Kayak Merkezi'nde ölçüldü. 13 Şubat'ta en yüksek rüzgar hızı saatte 176,4 kilometre olarak kayıtlara geçti.

En yüksek deniz suyu sıcaklığı 32,2 derece

2025 yılında en yüksek deniz suyu sıcaklığı 24 Temmuz'da Antalya'nın Alanya ilçesinde bağlı Yeni Liman Ana Mendirek Feneri'nde 32,2 derece olarak kaydedildi. En düşük deniz suyu sıcaklığı ise 2 Şubat'ta Artvin'in Arhavi ilçesindeki Balıkçı Barınağı Tali Mendirek Feneri'nde 6,1 derece olarak ölçüldü.