Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 13 suçlu ile ulusal seviyede aranan 1 suçlunun, Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Suçluların 9'u Gürcistan, 2'si Almanya, diğerleri ise Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ'dan getirildi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından konuya ilişkin detayları paylaştı.

"Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.A., S.A., O.R.Y., K.İ., A.A., K.K., M.A., E.K., S.Y., M.A.Y., A.M., D.G., H.S.Ç., ile ulusal seviyede aranan C.B. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini bir bir yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."

Emeği geçenleri kutlayan Bakan Yerlikaya, "Allah ayaklarınıza taş değdirmesin" dedi.