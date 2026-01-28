Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Zehir tacirlerine 'Narkokapan' darbesi: 445 gözaltı
Zehir tacirlerine 'Narkokapan' darbesi: 445 gözaltı
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Yılın ilk MGK'sı toplanıyor: Gündemde Suriye ve Gazze var
Yılın ilk MGK'sı toplanıyor: Gündemde Suriye ve Gazze var
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
Karahan'dan enflasyon açıklaması: 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1'in altında
Karahan'dan enflasyon açıklaması: 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1'in altında
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacak
Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacak
Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Dev tekstil şirketi Boyteks satışta: TMSF ihale şartlarını açıkladı
Dev tekstil şirketi Boyteks satışta: TMSF ihale şartlarını açıkladı
Gizli fotoğraf skandalı: İl Özel İdaresi personeli tutuklandı
Gizli fotoğraf skandalı: İl Özel İdaresi personeli tutuklandı
Erdoğan: 2025'te ekonomi hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldı
Erdoğan: 2025'te ekonomi hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldı
Bakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada
Bakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada
İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama
İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor

Yeme-içme sektöründe koklu değişiklikler içeren yeni düzenleme için geri sayım başladı. Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde vatandaşın tepkisini çeken kuver, garsoniye ve servis ücreti gibi kalemleri tamamen yasaklamaya hazırlanıyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 28 Ocak 2026 11:52, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 11:41
Yazdır
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor

Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde uygulanan kuver, servis ücreti, garsoniye ve benzeri ek bedelleri kaldıracak yeni bir düzenleme üzerinde sona yaklaştı. Amaç, tüketicilerin adisyonlarda karşılaştığı ek maliyetleri ortadan kaldırarak fiyatlandırmada şeffaflığı sağlamak.

Karar'da yer alan habere göre hazırlanan yönetmelik taslağında işletmeler, masa bedeli, açma parası, servis ücreti ya da farklı adlar altında hiçbir ek ücret talep edemeyecek. Tüketiciler yalnızca sipariş ettikleri ürünlerin menüde yer alan fiyatını ödeyecek.

Mevcut uygulamada, işletmeler fiyat listelerinde belirtmek koşuluyla servis veya kuver ücreti alabiliyordu. Yeni düzenleme ile bu istisnanın da tamamen kaldırılması planlanıyor. Böylece menüde görülen fiyat, sunum ve servis dahil nihai bedel olacak.

Düzenlemenin temel hedefi, tüketicinin sipariş vermeden önce ödeyeceği tutarı net biçimde bilmesini sağlamak. Hesap sırasında adisyona eklenen beklenmedik kalemlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı taslağın kısa süre içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenlemenin ardından 81 ilde denetimlerin artırılması ve kurallara uymayan işletmelere idari para cezası uygulanması öngörülüyor. Tüketiciler ise mevzuata aykırı uygulamaları Bakanlığın ilgili birimlerine şikayet edebilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber