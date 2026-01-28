Kanser açıklaması büyük ilgi toplayan Prof. Dilek İnan profesör değil mi?

Kanseri tıbbi kenevir bitkisiyle yendiğini kamuoyuyla paylaşan Prof. Dr. Dilek İnan, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İnan'ın açıklamaları büyük yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar tarafından "doktor olmadığı" iddiasıyla hedef alınması dikkat çekti. Tartışmalar büyürken, Milli Gazete yazarı Muhammet Binici, İnan ile yaptığı görüşmeye dayanarak yaşananları köşesine taşıdı ve süreci daha geniş bir çerçevede ele aldı.

"Yöntem aynı, hedef farklı"

Muhammet Binici, kaleme aldığı yazıda Prof. Dr. Dilek İnan'a yönelik tepkilerin münferit olmadığını savunarak, benzer bir sürecin daha önce 10. Yargı Paketi tartışmaları sırasında Prof. Dr. Ahmet Akın üzerinden yaşandığını hatırlattı. Binici'ye göre, toplum yararına olduğu düşünülen düzenlemeler gündeme geldiğinde, belirli isimler hedef haline getirilerek kamuoyunda algı operasyonları yürütülüyor.

Tıbbi kenevir tartışması yeniden alevlendi

Binici'nin yazısında dikkat çektiği bir diğer nokta ise, tıbbi kenevirin eczanelerde satışına yönelik düzenlemelerin konuşulduğu bir dönemde Prof. Dr. Dilek İnan'ın hedef alınması oldu. Almanya'da yıllarca onkoloji alanında çalıştığını belirten İnan'ın, kenevir temelli tedaviye dair anlattıklarının ideolojik değil, kişisel ve bilimsel bir tanıklık olduğu vurgulandı.

"Diplomalarımı bilerek pasif hale getirdim"

Muhammet Binici'ye konuşan Prof. Dr. Dilek İnan, Almanya'da yaşadığı hukuki süreçlerin ardından kendi iradesiyle tüm kurum ve kuruluşlardaki mesleki kayıtlarını sildirdiğini ifade etti. İnan, mesleğini bırakmayı tercih ettiğini, bu nedenle aktif olarak hekimlik yapmadığını belirterek, bugün yalnızca osteopati ve homeopati alanlarında danışmanlık sunduğunu kaydetti. Sosyal medyadaki faaliyetlerini de bu nedenle "Medical Osteopatie" başlığı altında yürüttüğünü dile getirdi.

Sosyal medyadaki iddialara yanıt

Sosyal medyada Prof. Dr. Dilek İnan'ın diplomasını sorgulayan ve sahtekarlık suçlamasında bulunan paylaşımlara da yazısında yer veren Binici, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Binici'ye göre, yaşanan süreç bir kişiyi tartışmaya açmaktan öte, Türkiye'de sağlık politikalarının bilimsel yaklaşımlarla buluşmasının önünü kesmeye yönelik daha geniş bir tartışmanın parçası.

İşte Prof. Dr. Dilek İnan'ın diplomaları

